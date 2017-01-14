Ytb 12 Uzman Yardımcısı Alıyor

Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), 12 uzman yardımcısı alacak. Dış Politika, Diaspora ve Kamu Diplomasisi alanlarında çok yönlü kariyer hedefinde olan adayların, YTB Uzman Yardımcılığı sınavı için 23 Ocak 2017 tarihine kadar başvuru yapması gerekiyor.



YTB'den yapılan açıklamaya göre, 12 uzman yardımcısı alımı gerçekleştirilecek. 03 Ocak 2017 tarihinde başlayan başvuru süreci, 23 Ocak 2017 tarihinde mesai bitimine kadar devam edecek. Başvurular şahsen, elden veya posta yoluyla yapılacak. Alınacak personel sayısının 20 katı olan 240 kişi YTB tarafından yapılacak olan yazılı sınava çağrılacak. Yazılı sınava girmeye hak kazanan 240 kişi içinden en başarılı 48 kişi daha sonra sözlü sınava tabi tutulacak.



Adayların, KPSS puanlarının yanı sıra yabancı dil puanlarına da bakılacak. Adayların İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça, Arapça, Danca, Flamanca, Hollandaca ve İsveççe dillerinden herhangi birinden en az YDS B veya eşdeğeri puana sahip olmaları gerekiyor.



YTB, başvuruların tamamlanmasının ardından sınava çağrılacak adayları ve sınav yeri bilgilerini internet sitesi üzerinden duyuracak. Yazılı sınav, 4 Şubat 2017 tarihinde gerçekleştirilecek. Adaylar başvuru süreci ve diğer detaylı bilgilere www.ytb.gov.tr adresinden ulaşabilecek. - ANKARA