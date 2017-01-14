Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), 12 uzman yardımcısı alacak.



YTB'den yapılan açıklamada, 12 uzman yardımcısı alımı için başvuruların 23 Ocak 2017'de sona ereceği bildirildi.



Başvuruların şahsen, elden veya posta yoluyla yapılabileceği belirtilen açıklamada, alınacak personel sayısının 20 katı olan 240 kişinin YTB tarafından yapılacak olan yazılı sınava çağrılacağı kaydedildi. Açıklamada, yazılı sınava girmeye hak kazanan 240 kişi içinden en başarılı 48 kişinin daha sonra sözlü sınava tabi tutulacağı ifade edildi.



Açıklamada, adayların KPSS puanlarının yanı sıra yabancı dil puanlarına da bakılacağı bilgisi yer aldı. Adayların İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça, Arapça, Danca, Flamanca, Flemenkçe ve İsveççe dillerinden herhangi birinden en az YDS B veya eşdeğeri puana sahip olmaları gerekiyor.



Başvuruların tamamlanmasının ardından sınava çağrılacak adayların ve sınav yeri bilgilerinin "www.ytb.gov.tr" internet adresinden duyurulacağı kaydedilen açıklamada, yazılı sınavın 4 Şubat 2017 tarihinde yapılacağı bildirildi.