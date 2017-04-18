Ysk'yı Protesto Etmek İsteyen CHP'lilere Polis Engeli

AYDIN'da referandum sonuçlarını ve YSK kararını protesto etmek amacıyla yürümek isteyen CHP'lilere polis izin vermedi. Yaşanan gerginlik basın açıklamasının yapılmasıyla sona erdi.



Cumhuriyet Halk Partisi Aydın İl Başkanlığı 16 Nisan Halk Oylaması'nın sonuçlarını ve YSK'nın verdiği karara tepki göstermek için Kent Meydanı'nda bir araya geldi. CHP İl Başkanı Bayram İnci önderliğinde yürümek isteyen partilileri polis engel oldu. CHP Gençlik Kolları Başkanı Yılmaz Tilki ile polis arasında gerginlik yaşanırken, polis gruba dağılmaları konusunda uyarılarda bulundu. Ancak buna rağmen yürümek isteyen partililere polis barikat kurarak engel oldu. Polis yetkilileri sadece basın açıklamasına izin verileceğini bildirdi. Bunun üzerine grup adına açıklamayı okuyan CHP Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı Yılmaz Tilki, "Eşit ve adil olmayan şartlarda biz bir seçim süreci yaşadık. Bu süreçte bizleri 'Hayır'da buluşturan memleket gençliğine büyük mücadele verdik. Hiçbir arkadaşımızın boynu bükülmesin. Gözleri yere bakmasın. Duruşumuz gibi boynumuzda dimdik dursun. Biz bu cumhuriyetin parçası olduğu meclise hepsinden öte yaşadıklarımıza ve yaşayacaklarımıza sahip çıktık. En başından beri bu memleketin birikimine inandık. Kanmadık, aldanmadık, vazgeçmedik ve en önemlisi yanılmadık. Mücadelemiz bitmedi daha yeni başladı" dedi. Grup açıklamanın ardından dağıldı. - Aydın