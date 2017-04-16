YSK, Yayın Yasağını Kaldırdı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasına yönelik yayın yasağını kaldırdı.

YAYIN YASAĞI SAAT 18.01'DE KALDIRILDI

YSK'nın, oy verme işleminin tüm seçim çevrelerinde sona erdiğinin anlaşılması üzerine, Anayasa ve seçim yasalarının verdiği yetkiye dayanarak yayın yasağı süresinin saat 21.00'den 18.01'e çekilmesini uygun gördüğü bildirildi.



Bu nedenle seçim sonuçlarının basın ve yayın kuruluşlarınca saat 18.01'den itibaren yayınlanabileceği belirtildi.