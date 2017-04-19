YSK, Referandumun Sonucu İçin Toplandı

Türkiye'de pazar günü 18 maddelik anayasa değişikliği referandumu için 55 milyon 319 bin seçmen, sandığa gitti. Yapılan oylama sonunda "evet" oyları yüzde 51,40 "hayır" oyları oranı ise 48,60 oldu. CHP, 'mühürsüz oy' iddiasında bulunarak referandumun iptali için YSK'ya başvurdu. CHP'nin dışında bazı siyasi partiler ve vatandaşlarda YSK'ya itirazlarını iletti. Yüksek Seçim Kurulu, (YSK) anayasa referandumuna ilişkin yapılan itirazları görüşmek üzere saat 14.30'da toplandı.

GÖZLER O TOPLATIDAN ÇIKACAK KARARA ÇEVRİLDİ

Türkiye'nin gözü bu toplantıdan çıkacak karara çevrildi. YSK Başkanı Sadi Güven, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, "İtirazlara bugün bakacağız'' demişti.

MİLLETİN SÖZÜNÜN ÜSTÜNE SÖZ OLMAZ

Başbakan Binali Yıldırım da bugün Genişletilmiş İl Başkanları toplantısı öncesi yaptı açıklamada yaptığı açıklamada, itirazlarla ilgili " Kararı YSK verecek. Bizim işimiz değil. YSK bugün bu itirazları değerlendirip açıklayacağını ilan etmiştir. İtiraz etmek haklarıdır anlayışla karşılıyoruz. İtirazların gideceği adres de YKS'dırMilletin sözü üzerine söz söylemek beyhudedir"ifadesini kullandı.