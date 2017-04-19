YSK, Referandumun İptalini Reddetti, CHP AİHM'e Gidiyor

Yüksek Seçim Kurulu, referandumun iptali için başvuru yapan CHP, HDP ve VAtan Partisi'nin başvurularını teker teker görüşerek reddetti.

YSK'nın bu kararı, iç hukuk yollarının da muhalefet partileri için tükendiği anlamına geliyor. Çünkü seçim konusunda en yüksek yargı mercii kanunlarda YSK olarak belirlenmiş durumda.

SIRADA AYM'YE BİREYSEL BAŞVURU VAR

CHP ve diğer itirazcı partilerin önünde bundan sonra tek seçenek, Anayasa Mahkemesine başvurmak. Ancak AYM'ye de parti olarak değil, bireysel olarak başvurabilecekler.

AYM'den de olumsuz cevap almaları halinde, iç hukuk yolları tamamen tükenmiş olacak ve itiraz etmek isteyen partiler durmu AİHM'e taşıyabilecek.

TEZCAN: AİHM'E GİDECEĞİZ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, genel merkezde referandumun ardından pazartesi günü yaptığı açıklamada, istediklerini alamamaları durumunda konuyu AİHM'e taşıyacaklarını açıklamıştı.

Tezcan, "İtirazlarınızı nasıl yapacaksınız?" sorusuna, "Hem ilçelerdeki seçim kurullarına hem de YSK'ye eş zamanlı olarak itirazlarımızı yapacağız. Oradan alınacak sonuca göre de anayasa yargısı ve AİHM de dahil olmak üzere her noktaya gideceğiz." yanıtını vermişti.