Ysk, Referandumun Iptal Talebini Reddetti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), referandumun iptali talebini oy çokluğuyla reddetti.



YSK'da anayasa referandumuna ilişkin yapılan itirazlar görüşülmek üzere bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantının ardından YSK'dan yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Halkların Demokrat Partisi (HDP) ve Vatan Partisi tarafından ayrı ayrı Yüksek Seçim Kuruluna sunulan dilekçeler ile 16 Nisan 2017 tarihinde yapılan anayasa değişikliği halk oylamasını tam kanunsuzluk nedeniyle iptaline ilişkin talepler, bugün saat 10.30'da başlayan YSK, toplantısında görüşülmüş yapılan değerlendirmeler neticesinde her üç talebinde ayrı ayrı oylanmasıyla 10 üyenin ret, 1 üyenin kabul yönündeki oyları ve oy çokluğuyla reddine saat 17.30 itibariyle karar verilmiştir" denildi.



(Selçuk Böke /İHA)