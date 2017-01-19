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YSK Olası Referandum İçin Hazırlıklara Başladı
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YSK Olası Referandum İçin Hazırlıklara Başladı

Meclis'te Anayasa değişiklik teklifi görüşmeleri sürerken, YSK'da olası referandum hazırlıkları başladı. Oy verme kabini ve çeşitli aparatların alımı için ihale açıldı.

YSK Olası Referandum İçin Hazırlıklara Başladı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), olası bir referandumda kullanılacak oy verme kabini ve aparatlarının alımı için ihale açtı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ilanla, "muhtelif cins ve miktarda oy verme kabini aparatları ile kabin ana gövde ve giriş bezi" satın alınması öngörülüyor.

OY VERME KABİNİ VE APARATLAR İÇİN İHALE

Devlet Malzeme Ofisi'nin ilanında, "Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı ihtiyacı muhtelif cins ve miktar Oy Verme Kabini Aparatları ile Kabin Ana Gövde ve Giriş Bezi'nin kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve numunelerine uygun olarak, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır" denildi.

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