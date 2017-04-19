Ysk Protestosunda CHP'liler Arasında Gerginlik

MANİSA'da, referandumda mühürsüz oyları geçerli kabul eden YSK'yı protesto etmek için toplanan CHP'liler arasında gerginlik yaşandı. CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in terk ettiği eylemde, İl Gençlik Kolları Başkanı Durbay'ın açıklaması, kendi üyelerince sloganlarla engellenmeye çalışıldı. CHP Manisa İl Gençlik Kolları, geçen pazar günü yapılan referandumda, mühürsüz oyları geçerli geçerli kabul eden YSK'yı protesto etmek amacıyla akşam saatlerinde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplandı. Eyleme, CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, CHP İl Başkanı Halil Tokul, ilçe başkanları ve çeşitli sivil toplum örgütleri de katılarak destek verdi. Kalabalık, 'Mühür yoksa, meşruluk yok', 'Hayır kazandı, YSK çaldı', 'Demokrasi için ayaktayız' yazılı dövizler taşıdı.



CHP Gençlik Kolları üyesi bir grup, eylemin henüz başında, Şehzadeler İlçe Başkanı Semih Balaban'ın kullandığı, partiye ait minibüsün önünü keserek alana girmesini engelledi. Partililerin araya girmesine rağmen ısrarını sürdüren gençleri, eylem için alanda bulunan polisler ikna etti. Seçim minibüsü alana girdi.



Grup adına açıklamayı CHP Manisa İl Gençlik Kolları Başkanı Gülşah Durbay yaptı. Seçim minibüsünün alana girmesine karşı çıkan gençler, bu kez de sloganlar atarak, Durbay'ın konuşmasını engellemeye çalıştı. Gençleri uyaran CHP'li Manisa milletvekili Tur Yıldız Biçer, uyarısı dikkate alınmayınca eylemi terk etti. CHP İl Başkanı Halil Tokul, gençlere sert bir şekilde ikazda bulundu. Araya partililerinde girmesiyle ortam yumuşadı. İl Gençlik Kolları Başkanı Durbay, zor da olsa açıklamasını yaptı. Durbay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı'nda Manisa'da büyük bir 'Hayır' yürüyüşü yapacaklarını dile getirerek, bu tarihe kadar 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda YSK'yı protesto etmek için her gün saat 19.30'da eylem yapacaklarını söyledi. Durbay, "16 Nisan gecesi YSK darbesiyle mühürsüz pusulalar geçersiz sayılarak emeklerimiz çalınmak istenmiştir. Gerek YSK Başkanı, gerekse ona emir verenler bilsinler ki; tüm dünyanın gözünün önünde oynanan bu kirli oyuna biz müsaade etmeyeceğiz. Bilsinler ki Manisa'dan, Diyarbakır'dan, Trabzon'dan kısacası tüm Türkiye'den çıkan bu yürekli insanlar onlara boyun eğmeyecek. Biz bu şaibeli seçimi kabul etmiyoruz. Biz anayasaya aykırı bir şekilde gerçekleştirilen seçimin iptal edilmesini istiyoruz" dedi. Açıklamaların ardından grup bir süre meydanda bekledikten sonra dağıldı. - Manisa