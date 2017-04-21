Ysk Protestocusu' 2 Kişiye Tutuklama Istemi

* Savcılık gözaltına alınan 16 kişiden 5' ini serbest bıraktı, 9 kişinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını, 2 kişinin ise tutuklanmasını istedi. Savcılığın 2 kişinin hangi suçları işlediğini iddia ettiği açıklanmadı.



Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA



Anayasa değişikliği için yapılan referandumda Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) mühürsüz zarf ve oy pusulaları kararını protesto gösterilerine katılıp gözaltına alınan 16 kişiden 2'si tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. 2 kişinin, tutuklama talebine konu olan suç iddiaları açıklanmadı.



BEŞİKTAŞ VE KADIKÖY'DEKİ GÖSTERİLER



Beşiktaş ve Kadıköy'de 17 Nisan'daki protesto gösterilerine katıldıkları gerekçesiyle Terörle Mücadele Şube ekiplerince gözaltına alınan 16 kişi bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Şüpheliler, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcılığına çıkarıldı. Dosya üzerinden işlemleri yapılan şüphelilerden 5'inin serbest bırakılmasına karar verilirken; 9'unun ise adli kontrol talebiyle serbest bırakılması istendi. Şüphelilerden O. B. A. ve S. G. ise tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.