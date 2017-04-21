Ysk Protestocuları Serbest

ANAYASA değişikliği için yapılan referandumda Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) mühürsüz zarf ve oy pusulalarını kabul kararını protesto gösterilerine katıldıkları gerekçesiyle tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edilen 2 kişi haklarında yurtdışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.



Beşiktaş ve Kadıköy'de 17 Nisan'daki protesto gösterilerine katıldıkları gerekçesiyle Terörle Mücadele Şube ekiplerince gözaltına alınan 16 kişi bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcılığına çıkarılan şüphelilerden 5'i serbest bırakıldı. Şüphelilerden 9'unun adli kontrol talebiyle serbest bırakılması istenirken; O. B. A. ve S. G. ise tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.



YURTDIŞI YASAĞI İLE SERBEST BIRAKILDILAR



İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen O. B. A. ve S. G. adlı şüpheliler, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" ve "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçundan yapılan sorgularının ardından haklarında yurtdışına çıkış yasağı konularak serbest bırakılmalarına karar verildi. Diğer 9 şüphelinin de "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçundan haklarında yurtdışına çıkış yasağı konularak serbest bırakılmalarına hükmedildi. - İstanbul