Ysk: Oy Pusulası ve Zarfların Dışarıdan Getirilerek Kullanıldığı Kanıtlanmadıkça Geçerli...

YÜKSEK Seçim Kurulu'nca (YSK) sandık kurulu mührü taşımayan oy pusulası ve zarfların dışarıdan getirilerek, kullanıldığı kanıtlanmadıkça oyların geçerli sayılmasına karar verildiği bildirildi. YSK'nın internet sitesinden yapılan duyuruda, şöyle denildi:



"Bazı sandık kurullarının seçmene oy pusulası ve zarflarını sandık kurulu mührüyle mühürlemeden verdikleri yolundaki yoğun şikayetler üzerine bugün toplanan Yüksek Seçim Kurulu sandık kurulu mührü taşımayan oy pusulası ve zarfların dışarıdan getirilerek kullanıldığı kanıtlanmadıkça geçerli sayılmasına karar vermiştir. Sayım döküm işleminin buna göre yapılması gerekmektedir. Kamuoyuna, il ve ilçe seçim kurullarımıza, sandık kurullarına ve siyasi partilere duyurulur" - Ankara