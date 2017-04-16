Ysk Önünde Yoğun Güvenlik Önlemi
Cumhurbaşkanlığı sistemini içeren anayasa değişikliğine ilişkin referandum sonuçlarının açıklanacağı Yüksek Seçim Kurulu (YSK) önünde yoğun güvenlik önlemi alındı.
Cumhurbaşkanlığı sistemini içeren anayasa değişikliğine ilişkin referandum sonuçlarının açıklanacağı Yüksek Seçim Kurulu (YSK) önünde yoğun güvenlik önlemi alındı.
Başkent polisi, seçim sonuçlarının açıklanacağı YSK önünde yoğun güvenlik önlemi aldı. Polis ekipleri, vatandaşların binaya yaklaşmasına izin vermiyor. İlerleyen saatlerde YSK Başkanı Sadi Güven'in kesin seçim sonuçlarını açıklaması bekleniyor. Öte yandan, vatandaşların konvoylar halinde caddelerde coşkuyla geçtiği görüntülere yansıdı. - ANKARA