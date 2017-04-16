YSK Önünde Güvenlik Önemleri Arttırıldı
Referandum sonuçlarının açıklanacağı YSK önünde yoğun güvenlik önlemi alındı. Polis ekipleri, vatandaşların binaya yaklaşmasına izin vermiyor.
Cumhurbaşkanlığı sistemini içeren anayasa değişikliğine ilişkin referandum sonuçlarının açıklanacağı Yüksek Seçim Kurulu (YSK) önünde yoğun güvenlik önlemi alındı.
YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ
Başkent polisi, seçim sonuçlarının açıklanacağı YSK önünde yoğun güvenlik önlemi aldı. Polis ekipleri, vatandaşların binaya yaklaşmasına izin vermiyor.
YSK BAŞKANI RESMİ SONUÇLARI AÇIKLAYACAK
İlerleyen saatlerde YSK Başkanı Sadi Güven'in kesin seçim sonuçlarını açıklaması bekleniyor. Öte yandan, vatandaşların konvoylar halinde caddelerde coşkuyla geçtiği görüntülere yansıdı.