YSK'nın Referandumu İptal Etmeme Kararına CHP'den İlk Tepki

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, YSK'nin verdiği ret kararı sonrası gerekçeli kararın açıklanması için beklediklerini söylerken, "Hukukçularımızla toplanacağız, bütün süreci planlayacağız, yarın bu konu hakkında siyasi bir karar vereceğiz" dedi.

Tezcan, CNN Türk canlı yayınında şu açıklamalarda bulundu:

"Öncelikle oy çokluğuyla reddedilmiş talebimiz. Karar bizi mutlu etmedi. Sayım döküm sırasındaki bu tutum sırasında ciddi bir meşruiyet tutum yaratmıştır, seçimi gayri meşru olarak göstermiştir. Oylama günü sorunlu bir oylama sonucu yaşandı. Açık oy konusunda ciddi baskı vardı.

"İPTAL ETSE MEŞRUİYET SORUNU ÇÖZÜLMÜŞ OLACAKTI"

Gizli sayım uygulandı, itirazlarımızı dile getirdik üstüne üstlük sayım sırasında YSK bu kararı vermek suretiyle Seçim Kanunu'na açık bir aykırılıkla mühürsüz zarfları geçerli hale getirdi. Bu karar, bunları kanuna açık bir aykırılıkla geçerli demiştir. Meşruiyet sorununu büyüterek devam etmiştir. İptal verseydi meşruiyet sorunu çözülmüş olacaktı.

"YSK SEÇİM HİLESİNE FIRSAT VERMİŞTİR"

YSK, kendisini kanun koyucu yerine koymuştur. YSK, seçim hilesine fırsat vermiştir. Organize bir seçim hilesi diyoruz. Belki çok ağır geliyor bu laf ama kastettiğimzi o gün sabahtan Türkiye'de hiçbir seçimde karşılaşmadığımız şekilde eksik oy paketleri gönderildiği haberleri geldi. YSK'ya itirazlarımızı bildirdik, "Niye eksik geliyor" diye. Bize "paketleme hatası" dediler. Milli iradeyi paketleme olduğu akşam ortaya çıktı. Bu ciddi bir meşruiyet krizidir. Bu sadece hayır oyu verenlerin oyuna karşı sıkıntı değil, 49 milyon oy kullanan her vatandaşa haksızlıktır.

"AYM, AİHM KONUSUNDA DEĞERLENDİRME YAPACAĞIZ"

Bundan sonrasına gelince bütün hukuk yollarını işleteceğiz. MYK'da gerekçeli kararı görelim dedi, bu mücadelenin hukuk boyutunda nereye gideceğini MYK karar verecek. Gerekçeli kararı sanıyorum ki bugün yayınlayacaklardır. Bundan sonrası hukuk yolunda AYM, AİHM konusunda iki değerlendirme yapacağız. Hukukçularımızla toplanacağız, bütün süreci planlayacağız, yarın bu konu hakkında siyasi bir karar vereceğiz."