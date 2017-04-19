Ysk'nın "Mühürsüz Oy" Kararı

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında mühürsüz oy pusulası ve zarfların dışarıdan getirilerek kullanıldığı kanıtlanmadıkça geçerli sayılmasına yönelik kararına parti olarak itiraz eden CHP ve HDP'nin sandık kurulu üyelerinin, bu kararı destekleyen bir tutanağın altında imzası bulunduğu ortaya çıktı.



YSK, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında bazı sandık kurullarının, seçmene oy pusulası ve zarfları sandık kurulu mührüyle mühürlemeden verdikleri yolundaki yoğun şikayetler üzerine yaptığı değerlendirmede, "Sandık kurulu mührü taşımayan oy pusulası ve zarfların, dışarıdan getirilerek kullanıldığı kanıtlanmadıkça geçerli sayılmasına." karar vermişti.



Bu karara parti olarak itiraz eden CHP ve HDP'nin sandık üyelerinin de aralarında bulunduğu görevliler, Ümraniye'de 3017 nolu sandıkta oy birliğiyle aynı yönde bir karar aldı.



CHP ve HDP'li üyelerin de imzasının bulunduğu, 16 Nisan 9.40'ta oluşturulan tutanakta, 48 oy pusulasının mühürlenmediğinin tespit edilmesi üzerine, seçmenin iradesinde bir sakatlık bulunmadığından oy pusulalarının geçerliğine oy birliğiyle karar verildiği belirtildi.



7 Haziran Genel Seçimi sonrasında alınan benzer kararlar



Öte yandan, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda 2010 yılında yapılan değişiklikten sonra YSK'nın benzer bir karar almadığı iddia edilmişti.



HDP ve CHP'nin farklı itirazları üzerine 7 Haziran 2015 Genel Seçimleri sonrasında İstanbul İl Seçim Kurulunun benzer kararlar verdiği ortaya çıktı.



HDP'nin itirazı üzerine İl Seçim Kurulunun 13 Haziran 2015'te aldığı kararda, "Mührün bulunmaması sebebiyle geçersiz sayılan oy pusulalarının geçerli sayılmasına." ifadesine yer verildi.



İl Seçim Kurulunun CHP'nin itirazı üzerine 12 Haziran 2015'te aldığı kararında ise "Sandık kurulunun hatasından doğan şekil noksanlıklarının, oyun tek başına iptaline neden olmayacağı." vurgulandı.