Ysk'nın Kararı Kesindir
Başbakan Yıldırım: "(CHP'nin halk oylamasına ilişkin Danıştayda dava açma kararı) Millete gittik. Kararı millet verdi.
Başbakan Yıldırım: "(CHP'nin halk oylamasına ilişkin Danıştayda dava açma kararı) Millete gittik. Kararı millet verdi. Milletin kararını mahkemelerde şikayetle düzeltmek, demokrasinin bir yolu değildir.
Kaynak: Dunya.com
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