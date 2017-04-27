Ysk'nın, Halk Oylamasının İptaline Yönelik Başvuruları Reddetmesine İlişkin Kararının Gerekçesinde,...

YSK'nın, halk oylamasının iptaline yönelik başvuruları reddetmesine ilişkin kararının gerekçesinde, iddia edildiği gibi filigranlı oyların önceden çalınıp bazı kişilerce ele geçirildiğine yönelik hiçbir ihbar veya şikayet alınmamış, bu hususla ilgili soruşturma açıldığına dair hiçbir bilgi ve belge Kurul'a intikal etmemiştir." denildi.