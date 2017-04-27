Ysk'nın, Halk Oylamasının İptaline Yönelik Başvuruları Reddetmesine İlişkin Kararının Gerekçesinde,...

YSK'nın, halk oylamasının iptaline yönelik başvuruları reddetmesine ilişkin kararının gerekçesinde, "Demokratik toplum gereklerine uygun olarak, yurttaşların oy kullanarak yönetime katılma hakkı, her türlü engellemelere karşı korunmalıdır. Bu nedenle, vatandaşların oy kullanma hakkı, seçim güvenliğini ihlal etmeyen hallerde mutlaka korunması gereken bir haktır" denildi.