Ysk'nın Halk Oylamasının İptaline İlişkin Başvuruyu Reddi

CHP'nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, "Biz CHP olarak bütün başvuru yollarını tüketmekte kararlıyız. Öncelikle Anayasa Mahkemesi, ondan sonra da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar götürmek zorundayız. Çünkü biz 'Hayır'a oy veren yüzde 49 seçmenin kendimize asaleten, onlara vekaleten tüm sorumluluğunu taşıyoruz CHP olarak. Bu sorumluluğu da sonuna kadar yerine getireceğiz." dedi.



Yakupoğlu, YSK önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, CHP olarak dün Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan ile halk oylamasının anayasa hükümlerine, kanun hükümlerine, tam kanunsuzluk sebebiyle aykırı olduğu iddiasıyla iptalini talep ettiklerini anlattı. Yakupoğlu, "Bugüne kadar yapılmış seçimlerde ve Yüksek Seçim Kurulunun emsal karar olarak yayımladığı kararlarda, tamamı mahalli idareler seçimlerine ait olmak üzere seçimler yapılmış, sandık kurulları geçerli geçersiz oyları saymış, mühürü olmayan pusulaları ayırmış, bunlara geçerli demiş, ardından sandık kurulunun bu kararına karşı ilçe seçim kuruluna gidilmiş, ilçe seçim kurulunun kararına karşı il seçim kuruluna gidilmiş, onun kararına karşı Yüksek Seçim Kuruluna gelinmişti. Bu bahsedilen kararların tamamı Yüksek Seçim Kurulunun bu itirazlar üzerine almış olduğu kararlardı. Kimi tarihte bunları geçerli saymış, kimi geçersiz saymış. Seçimin sonucunu dikkate almış, o anda bunlar yerel seçimler olduğu için oradaki şartları dikkate almış. Şimdi biz yerel seçim yapmadık, halk oylaması yaptık. Konulmuş olan kural, kanun, 135 sayılı genelge ve oy verme günü sabah saat 05.58'de Yüksek Seçim Kurulunun bütün sandık başkanlarına göndermiş olduğu 'oy pusulalarını sayın, zarfları sayın, arkasını mühürleyin' emri, 17.09'da 'mühürlemenize gerek yok, bütün oy pusulaları geçerlidir' şeklindeki SMS mesajıyla, kısa mesajıyla ortadan kalkmıştır." ifadelerini kullandı.



"Bütün başvuru yollarını tüketmekte kararlıyız"



Yakupoğlu, "Evet-Hayır" arasında bir milyon 350 bin fark bulunduğunu, ancak geçersiz ne kadar oy olduğunu bilemediklerini söyledi.



"Bizim itiraz hakkımız elimizden alındı. Dolayısıyla bu seçim sonucunun güvenilirliği emniyet sübabı olan mühürler ortadan kaldırıldığı için buna ilişkin tutanakların tutulması, bunların sayılması ortadan kaldırıldığı için bu seçimin yenilenmesi gerektiğini söylüyoruz." diyen Yakupoğlu, 1 milyon 300 binden fazla mühürsüz tutanak varsa, seçimin iptal edileceğini, 300 bin tane varsa seçimin geçerli olacağını bildirdi.



Yakupoğlu, Vatan Partisi ve HDP'nin benzer taleplerle YSK'ya iptal talebinde bulunduğunu ifade ederek, toplantıda 4 siyasi parti temsilcisi ve 11 kurul üyesinin bulunduğunu dile getirdi. Yakupoğlu, "10 ret oyuna karşı bir kabul oyuyla, yani bir üyemiz seçimlerin iptal edilmesi ve yenilenmesi gerekir yönünde oy kullandı, Sayın Cengiz Topaktaş." dedi.



Hangi gerekçeyle reddedilmiş olabileceğinin sorulması üzerine Yakupoğlu, gerekçeli kararın henüz açıklanmadığını, bu yüzden bir şey söylemenin doğru olmayacağını ifade etti.



İç hukuk yollarının kapanıp kapanmadığının sorulması üzerine ise Yakupoğlu, iç hukuk yollarının YSK yönünden kapandığını belirterek, "Biz CHP olarak bütün başvuru yollarını tüketmekte kararlıyız. Öncelikle Anayasa Mahkemesi, ondan sonra da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar götürmek zorundayız. Çünkü biz 'Hayır'a oy veren yüzde 49 seçmenin kendimize asaleten, onlara vekaleten tüm sorumluluğunu taşıyoruz CHP olarak. Bu sorumluluğu da sonuna kadar yerine getireceğiz." diye konuştu.