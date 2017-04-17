'Ysk'nın Duyurusu Usulsüzlüğe Neden Olmuştur'

Türkiye Barolar Birliği, anayasa değişikliği halk oylamasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, 'YSK'nın yapılan itirazları değerlendirirken, Anayasa madde 79 ile kendisine yüklenen sorumluluğun gereğini yerine getirmesini umuyor ve diliyoruz. Aksi takdirde seçimlerin yargı güvencesinde yapıldığından, adil olduğundan ve sonuçların güvenilirliğinden, kısacası hukukun üstün olduğu demokratik bir devlet düzeninden söz edilmesi mümkün olmayacaktır. Üzüntümüz, halk oylamasının sonucuna ilişkin değil, sonucu etkilemeye elverişli açık ve ağır hukuka aykırılıkların görmezden gelinmek istenmesine ilişkindir' ifadeleri kullanıldı.