Ysk Mühürsüz Oy Pusulası Tartışmalarına Son Noktayı Koydu
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), mühürlenmeden kullandırılan oy pusulalarının ve oy zarflarının geçerli sayıldığına ilişkin önceki yıllarda verilen karar örneklerini yayımladı.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), mühürlenmeden kullandırılan oy pusulalarının ve oy zarflarının geçerli sayıldığına ilişkin önceki yıllarda verilen karar örneklerini yayımladı. YSK, sandık kurulu mührüyle mühürlenmeden kullandırılan oy pusulalarının ve oy zarflarının geçerli sayıldığına ilişkin Yüksek Seçim Kurulunca önceki yıllarda verilen karar örneklerini paylaştı.
(Caner Ünver /İHA)