Ysk, Kararının Gerekçesini Açıklayacak
YSK, halk oylamasının iptaline ilişkin başvuruların reddine yönelik kararın gerekçesini bir iki gün içinde açıklayacak.
YSK, halk oylamasının iptaline ilişkin başvuruların reddine yönelik kararın gerekçesini bir iki gün içinde açıklayacak.
Kaynak: Dunya.com
-
Böyle fırsatçılık görülmedi! Ayda 4,5 milyon TL kazanıyorlar
-
Dolar sert düştü!
-
AK Parti referandum sonrası harekete geçti! 10 il mercek altında
-
Açlık grevi yapılan cezaevinin önünde mangal yaptılar
-
Minibüslerde yeni dönem!
-
Galatasaray'ın sabah paylaşımına tepki yağdı
-
Beyaz ve Büşra'dan büyük sürpriz!