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Ysk, Kararının Gerekçesini Açıklayacak
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Ysk, Kararının Gerekçesini Açıklayacak

YSK, halk oylamasının iptaline ilişkin başvuruların reddine yönelik kararın gerekçesini bir iki gün içinde açıklayacak.

Ysk, Kararının Gerekçesini Açıklayacak

YSK, halk oylamasının iptaline ilişkin başvuruların reddine yönelik kararın gerekçesini bir iki gün içinde açıklayacak.

Kaynak: Dunya.com

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Yüksek Seçim Kurulu, Ysk, Halk oylaması
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