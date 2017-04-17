Ysk Gölge Düşürmüştür"
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Milletin kararına saygılıyız ama milletin kararına YSK gölge düşürmüştür.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Milletin kararına saygılıyız ama milletin kararına YSK gölge düşürmüştür."
Kaynak: Dunya.com
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