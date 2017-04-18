Ysk Eyleminde Gözaltına Alınan 16 Kişi Serbest

– ANTALYA'da referandum sonucuna itiraz için eylem yaparken gözaltına alınan 16 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.



16 Nisan'daki referandum sonucuna itiraz eden 50 kişilik grup dün akşam saatlerinde tarihi Üç Kapılar önünde toplanıp yürüyüş yapmak istedi. Polisin izinsiz gösteri yaptıkları gerekçesiyle dağıtmak istediği grup ile çevik kuvvet ekipleri arasında arbede yaşanırken 16 kişi gözaltına alındı.



Görev başındaki memura mukavemet ve Cumhurbaşkanı'na hakaretten mahkemeye sevk edilen 16 kişi bugün saat 19.30'da Antalya Adliyesi 1. Sulh Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Savunmaları alınan 16 kişinin, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmalarına karar verildi.



Duruşmanın ardından serbest kalan 16 kişi, adliye önünde bekleyen kalabalık tarafından sloganlar ve alkışlarla karşılandı. Birbirlerine sarılarak serbest bırakılmalarını kutlayan grup daha sonra adliye önünden ayrıldı.



- Antalya