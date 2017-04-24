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Ysk, Danıştay'ın Kararını Beklemeyecek
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Ysk, Danıştay'ın Kararını Beklemeyecek

YSK, CHP'nin referandumun kesin sonuçlarının açıklanması için Danıştay'ın kararının beklenmesi talebini reddetti.

Ysk, Danıştay'ın Kararını Beklemeyecek

YSK, CHP'nin referandumun kesin sonuçlarının açıklanması için Danıştay'ın kararının beklenmesi talebini reddetti.

Kaynak: Dunya.com

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