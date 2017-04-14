Ysk'dan Seçmenlere Bilgilendirme Mesajı
YÜKSEK Seçim Kurulu, 16 Nisan'da yapılacak olan referandum öncesi seçmenlere bilgilendirme SMS'i gönderdi.
YÜKSEK Seçim Kurulu, 16 Nisan'da yapılacak olan referandum öncesi seçmenlere bilgilendirme SMS'i gönderdi. YSK'nın gönderdiği SMS'de "Oy verme günü yanınıza TC Kimlik Numaralı; Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı, Geçici Kimlik Belgesi, nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, sürücü belgesi, gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini alınız."bilgisini paylaştı. - Ankara