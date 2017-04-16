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Ysk'dan Oy Pusulası Açıklaması
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Ysk'dan Oy Pusulası Açıklaması

YSK Başkanı, 'tercih' yerine 'evet' mührü olan pusulaların da geçerli olacağını açıkladı.

Ysk'dan Oy Pusulası Açıklaması

YSK Başkanı, 'tercih' yerine 'evet' mührü olan pusulaların da geçerli olacağını açıkladı.

Kaynak: Dunya.com

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