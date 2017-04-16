Ysk'dan Oy Pusulası Açıklaması
YSK Başkanı, 'tercih' yerine 'evet' mührü olan pusulaların da geçerli olacağını açıkladı.
YSK Başkanı, 'tercih' yerine 'evet' mührü olan pusulaların da geçerli olacağını açıkladı.
Kaynak: Dunya.com
-
Elektriğe denizden destek! Marmaray'a elektrik sağlayacak
-
Hülya'nın kızı, kullandığı oyun rengini belli etti
-
Kullandığı oyun fotoğrafını çekip polise kafa attı
-
Son dakika! Doğu ve Güneydoğu'da oy sayımı başladı
-
Sandığa giden Demirtaş'ın eşi bir ilki yaşadı
-
YSK oy pusulası tartışmalarına son noktayı koydu
-
Kullandığı oyu, hesabından açık açık yazdı