Ysk'dan "Mühürsüz Zarf" Açıklaması

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, sandık kurulu mührü taşımayan oy pusulası ve zarfların, dışarıdan getirildiği kanıtlanmadıkça geçerli sayılmasına karar verildiğini belirtti. Halk oylamasında 'Evet' çıktığını kaydeden Güven, "Evet ve Hayır oyu arasındaki fark 1 milyon 250 bin oldu. Kesin sonuçlar, itirazlar değerlendirildikten sonra en geç 11, 12 gün sonra açıklanacaktır" dedi.



YSK Başkanı Sadi Güven, referandum sonuçlarına dair açıklama yaptı. Oyların büyük oranda sayıldığını kaydeden Güven, "Halk oylamasıyla ilgili kurulumuz tarafından bilgilendirme mesajı almak isteyenlere e-posta ve SMS ile bilgilendirme mesajı yolladık. İl ve ilçe merkezlerinde bina sorumlusu görevlendiren yerlerde seçim torbalarını, oy verme günü saat 05.00 itibariyle teslim ettik. Böylece istenmeyen görüntülerin de önüne geçtik" diye konuştu.



"ZARFLARIN DIŞARIDAN GETİRİLDİĞİ KANITLANMADIKÇA GEÇERLİ SAYILMASINA KARAR VERİLDİ"



Oy pusulası ve zarflarda mühürleme tartışmalarına değinen Güven, "Sandıklar açılmaya başlandıktan sonra, sonuçlar kurulumuza ve siyasi partilere intikal etmeden önce, bazı sandık kurullarının seçmene oy pusulaları ve zarflarını sandık kurulu mührüyle mühürlemedikleri yönündeki yoğun şikayetler ve AK Parti temsilcisinin talebi üzerine, kurulumuz sandık kurulu mührü taşımayan oy pusulası ve zarfların dışarıdan getirildiği kanıtlanmadıkça geçerli sayılmasına karar verdi" ifadelerini kullandı.



"EVET MÜHÜRLERİ GEÇERLİ SAYILDI"



"Halk oylamanın başlamasından sonra bir kısım YSK kurullarında tercih mührü yerine evet mührü dağıtıldı ve bu mühürlerle oy kullandırıldı" diyen Güven, şöyle devam etti:



"Ayrıca bazı sandıklarda sandık kurulu mührünün oy pusulasının arka yüzü yerine ön yüzüne, bazılarında arka yüzüne basılmakla birlikte ön yüzüne çıktığı bilgisi alınması üzerine, kurulumuz oylamada kullanılan 'evet' mührünün seçmenin iradesini yansıtan işaret niteliğinde olduğunu, kanunda yer alan mühürlerden biri yerine diğerinin kullanılmış olmasını seçmenin iradesini etkileyecek nitelikte görmeyerek 'evet' mührüyle mühürlenmiş pusulaları geçerli saymıştır."



"Sandık kurulları seçim başlamadan önce teslim aldığı oy pusulası ve zarflarını seçim sabahı sayıp tutanağa bağlamakta, seçimden sonra sayıma geçilmeden önce sağlamayı yapmaktadır" diyen Güven, 7 kişilik sandık kurullarının en az 5 tanesinin siyasi parti temsilcilerinden oluştuğunu dile getirdi. Güven, "Onların tuttuğu ıslak imzalı tutanaklar, YSK'ya geldiği anda siyasi partilerle paylaşılmaktadır ve bu akşam da paylaşılmıştır" dedi.



"FARK 1 MİLYON 250 BİN OLDU"



Kesin olmayan sonuçlara göre 'evet' ve 'hayır' oyları arasındaki farkı açıklayan YSK Başkanı Güven, "Evet ve Hayır oyu arasındaki fark 1 milyon 250 bin oldu. Halk oylamasında 'Evet' çıkmıştır. Kesin sonuçlar itirazlar değerlendirildikten sonra en geç 11, 12 gün sonra açıklanacaktır" şeklinde konuştu.



(Onur Emre Durak - Caner Ünver - İbrahim Berat Yılmaz / İHA)