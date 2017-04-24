YSK'dan CHP'nin Referandum Talebine Ret

CHP, referandumun kesin sonuçlarının açıklanmaması için Danıştay'a başvurmuştu.

Bu başvurunun hemen ardından CHP'liler YSK'ya da giderek Danıştay'ın kararı çıkmadan kesin sunuçların açıklanmamasını istemişti.

DANIŞTAY BEKLENMEDEN AÇIKLANACAK

Ancak YSK bu talebi reddeetti. Buna göre Danıştay'ın kararı beklenmeden referandum sonuçları açıklanacak.

YSK, CHP'nin referandumun iptali talebini de geçtiğimiz hafta reddetmişti.