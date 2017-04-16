'Ysk Bu Seçime Şaibe Düşürmüştür'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı yaptı. Kılıçdaroğlu; "YSK, üzülerek ifade ederim ki bu referandum u tartışmalı hale getirdi. Çok açık ve net tartışmaya yer vermiştir. Üzerinde mühür bulunmayan zarflar geçersiz sayılır. Üzerinde ilçe seçim kurulu ve sandık kurulu mührü olmayan zarflar geçersiz sayılır. Arkasında sandık kurulu mührü bulunmayan oy pusulaları geçersiz sayılır. YSK bunları geçerli hale getirdi" dedi.