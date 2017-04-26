Dha ANKARA - YSK Başkanı ve üyeleri hakkında suç duyurusu



ANKARA'da Mimarlar Odası Şubesi öncülüğünde bir grup, 16 Nisan günü yapılan anayasa değişikliği referandumunda, mühürsüz oy pusulalarının geçerli sayılmasına ilişkin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven ve üyeleri hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.



Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı önünde toplanan grup adına açıklamayı Mimarlar Odası Başkanı Tezcan Karakuş yaptı. YSK Başkanı Güven ve üyeleri hakkında Yargıtay'a suç duyurusunda bulunmak üzere bir araya geldikleri söyleyen Karakuş, Çünkü, adil olmayan bir süreçle karşı karşıya kaldık ve adaletsiz bir sürecin sonucunda 'hayır' oyları yüksek olduğu halde geçersiz tercih mührü ve 'evet' mührü olan oyların sayılması ve son dakika sayımlar başlandığında çıkan kararla birlikte aslında Türkiye'de ki adalet sistemine müdahale etmiştir, suç işlemiştir YSK üyeleri. Bu nedenle suç duyurusunda bulunacağız. Adalet arıyoruz, Türkiye'de olmayan, kaybettiğimiz adaleti bugün yine hukuk yoluyla aramaya devam ediyoruz. Buradan çıkacak bütün sonuçlara göre de bu adalet arayışımız uluslararası boyutlara kadar taşınacak. Ne Türkiye ne de Türkiye'de ki halk bunu hak ediyor. Bu duruma getiren yöneticilerin gerçekten süreçten uzaklaşmaları, ayrılmaları gerekiyor diye konuştu.



Yapılan açıklamanın ardından grup üyeleri, şikayet dilekçelerini Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim etti.