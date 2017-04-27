YSK Başkanı Sadi Güven Referandumun Kesin Sonuçlarını Açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu, 16 Nisan'da yapılan anayasa değişiklik referandumunun kesin sonuçlarını açıkladı.

Açıklamayı YSK Başkanı Sadi Güven, düzenlediği basın toplantısıyla yaptı.

Sadi Güven'in açıklaması şöyle:

İTİRAZ SÜRELERİ TAMAMLANDI

16 Nisan pazar günü yapılan anayasa değişikliği halk oylaması sonuçları ile ilgili seçim kurulları tarafından yurt içi seçim çevrelerinden gelen sonuçlara göre düzenlenerek gönderilen birleştirme tutanakları Ankara İl Seçim Kurulu'ndan gelen yurt dışı sandık sonuçları ile gümrük kapılarından gelen sandık sonuçlarına göre düzenlenen birleştirme tutanaklarının kurulumuza ulaştırıldığı ve itiraz süreçlerinin tamamlandığı görülmekle anayasa değişikliği halk oylaması kesin sonuçlarının tespitine karar verilmiştir.

600 BİN KİŞİ SANDIK BAŞINDA GÖREV YAPTI

Halk oylamasında yurtiçinde 167 bin 69 sandıkta, Adalet ve Kalkınma Partisi'nden 166 bin 211, Cumhuriyet Halk Partisi'nden 157 bin 314, Milliyetçi Hareket Partisi'nden 133 bin 67, Halkların Demokratik Partisi'nden 63 bin 890, Saadet Partisi'nden 56 bin 241, Vatan Partisi'nden 6 bin 70, Büyük Birlik Partisi'nden 7 bin 439 olmak üzere toplamda 591 bin 452 kişi üye olarak bildirilmiştir.

BÜTÜN SANDIK SONUÇLARI GÖRÜLEBİLECEK

Şu andan itibaren bütün vatandaşlarımız kendilerinin oy kullandığı sandıklar dahil olmak üzere tüm yurt içi ve yurt dışı sandık sonuçlarını ve sonuç tutanaklarını ıslak imzalı olarak internet sayfamızdan görebileceklerdir. Sandık sonuç tutanaklarının dayanağı olan sayım döküm cetvelini, sandık sonuç tutanaklarınım birleştirildiği il ve ilçe birleştirme tutanağını da görme imkanı sağlanmıştır

"TÜRK MİLLETİ ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNİ KABUL ETMİŞTİR"

-16 Nisan'da yapılan halk oylaması sonuçları ile ilgili olarak birleştirme tutanaklarına göre kayıtlı seçmen sayısı 55 milyon 319 bin 222,

- Oy kullanan seçmen sayısı 48 milyon 374 bin 576,

- Geçerli oy sayısı 47 milyon 528 bin 949, geçersiz oy sayısı 845 bin 627,

- Seçime katılma oranı yüzde 87. 45,

- Evet oyu verenlerin sayısı 25 milyon 157 bin 463, evet oyu verenlerin oranı yüzde 51,41

- Hayır oyu verenlerin sayısı 23 milyon 779 bin 141, hayır oyu verenlerin oranı 48,59

Bu sonuçlara göre Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın bazı maddelerinde yapılan değişikliklerin 3376 Sayılı Anayasa Değişikliklerinin Halk Oylamasına Sunulması Hakkındaki Kanun Hükümleri uyarınca 16 Nisan'da yapılan halk oylaması sonucu geçerli oyların yarısından çoğunun 25 milyon 157 bin 463 evet oyu, yüzde 51,41 olarak gerçekleştiği Anayasa Değişikliklerinin Türk milleti adına kabul edilmiş olduğu kurulumuzca ilan edilmiştir.