YSK Başkanı Sadi Güven, "Referandumda evet oyunun 51.41, hayır 48.59 oy aldı"

Yurt dışında 57 ülke ve 127 temsilcilikte, yurt içinde halk oylaması gerçekleştirilmiştir. Partilerin bilişim uzmanları SEÇSİS'e davet edilerek seçim sonuçlarını takip etmeleri sağlanmıştır"

"25 milyon 157 bin 463 seçmen evet, 23 milyon 779 bin 141 seçmen hayır oyu kullandı"

-"Referanduma katılım 87.45"



ANKARA (İHA)- YSK Başkanı Sadi Güven, referandum kesin sonuçlarını açıkladı.