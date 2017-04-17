YSK Başkanı Sadi Güven,"(Mühürsüz zarf) seçmenden kaynaklanan bir kusur olmaması nedeniyle geçerli olmasına karar verilmiştir"

-"Oy kullanan yurt dışı seçmen sayısı 167 bin 829'dur."

-"Sandıklar açılmaya başlandıktan sonra sonuçlar kurulumuza ve siyasi partilere intikal etmeden önce, bazı sandık kuruların seçmene oy pusulası ve zaflarını sandık kurulu mührü mühürlemeden verdikleri yolundaki yoğun şikayetler ve Ak Parti temsilcisinin talebi üzerine kurulumuz sandık kurulu mührü taşımayan oy pusulası ve zarflarının dışarıdan getirilerek kullanıldığı kanıtlanmadıkça geçerli sayılmasına karar verilmiştir"

-"Oylamanın başlamasından sonra bir kısım YSK kurullarında tercih mührü yerine evet mührü dağıtıldı ve oy kullandırıldı. Bazı sandıklarda oy pusulasının arka yüzü yerine ön yüzüne, bazılarında arka yüzüne basması üzerine önünde çıktığı bilgisi alınması üzerine kurulumuz oylamada kullanılan 'evet' mührünün seçmenin iradesini yansıtan işaret niteliğinde olduğu kanunda yer alan mühürlerin yerine diğerinin kullanılmış olması seçmenin iradesini etkileyecek nitelikte görmeyerek 'evet' mührü ile mühürlenmiş oy pusulalarını da geçerli saymıştır"

-"Kesin olmayan sonuçlara göre, 23: 00 itibarı ile 'Evet' ile 'Hayır' arasındaki fark 1 milyon 252 bin. 594 bin oy daha sayılacak."

-"Halk oylamasında 'Evet' çıkmıştır. Kesin sonuçlar itirazlar değerlendirildikten sonra en geç 11 - 12 gün sonra açıklanacaktır"



ANKARA (İHA)- Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, anayasa değişikliği ile ilgili yapılan referandum sonuçlarını açıkladı.