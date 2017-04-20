YSK Başkanı Sadi Güven'den CHP'ye: Ben Siyasi Değilim, Cevap Vermeyeceğim

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven'e, halk oylamasının iptaline ilişkin başvuruların reddedilmesinin ardından yapılan eleştiriler soruldu.

"BEN SİYASİ DEĞİLİM, CEVAP VERMEYECEĞİM"

YSK binasına gelişinde Güven'e, CHP, HDP ve Vatan Partisi'nin halk oylamasının iptaline ilişkin başvuruların reddedilmesinin ardından, yapılan eleştirilere yönelik bir yanıtı olup olmadığı sorusu yöneltildi. Sadi Güven, "Cevap vermeyeceğim. Ben siyasi değilim, hakimim." karşılığını verdi.

YSK'DAN İPTAL TALEBİNE RET

YSK, tam kanunsuzluk nedeniyle halk oylamasının iptaline ilişkin başvuruları reddetti. Karar, 10 üyenin ret, bir üyenin kabulüyle oy çokluğu ile verildi.

YSK'dan yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi, Halkların Demokratik Partisi ve Vatan Partisi tarafından ayrı ayrı Yüksek Seçim Kurulu'na sunulan dilekçeler ile 16 Nisan 2017 tarihinde yapılan Anayasa Değişikliği Halkoylaması'nın tam kanunsuzluk nedeniyle iptaline ilişkin talepler bugün saat 10.39 başlayan Yüksek Seçim Kurulu Toplantısı'nda görüşülmüş, yapılan değerlendirmeler neticesinde her üç talebin de ayrı ayrı oylanması sonucunda 10 üyenin ret, 1 üyenin kabul yönündeki oyları ve oy çokluğu ile reddine saat 17.30 itibariyle karar verilmiştir." denildi.