Ysk Başkanı Sadi Güven'den Açıklama

YSK Başkanı Sadi Güven, 'Vatandaş sandığa giderek oyunu tercihini usulüne uygun olmak suretiyle sandığa atıyor. Bu şekilde vatandaşın kendi üzerine düşen sorumluluğu sona eriyor. Vatandaşa verilen oy pusulaları filigramlı YSK'ya özel üretilir. Geçersiz olduğu ileri sürülen oy pusulaları ve zarfları sahte olmayan YSK'nın imal ettiği oy pusulalarıdır. Paralardaki gibi YSK'nın filgramını görebilirsiniz. Yani dün akşamdan beri tartışmaya neden olan oy pusulaları YSK tarafından üretilen ve geçerli olan oy pusulası ve zarflardır. Yasa koyucu bu filgramlı oy pusulası ve zarfların yanı sıra ikinci bir tedir almış ve orada bulunan sandık başkanı ve üyelerinin oy basmak suretiyle ikinci bir tedbir almasını öngörmüştür. Onların yaptıkları bir hata nedeniyle vatandaşın anayasal hakkını kullanması, iradesinin sandığa yansımasına karar verdik. Bazı eksiklikler oy hakkını engellememeli. Olay budur.' dedi.