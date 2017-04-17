YSK Başkanı Noktayı Koydu: Oy Pusulaları Sahte Değil, Şüphe Yok

YSK Başkanı Sadi Güven, "Oy pusuluları YSK tarafından özel olarak üretilir. Sahte oy pusulası geçerli değildir" dedi.

"OY PUSULASI YSK TARAFINDAN ÖZEL OLARAK ÜRETİLEN EVRAK"

YSK Başkanı Sadi Güven'in mühürsüz pusulalarla ilgili yaptığı açıklama şöyle:

''Oy verme ve halk oylamasına katılma hakkı anayasanın 67. maddesinde düzenlenmiştir. Bu doğrultuda seçmen listelerini hazırladık. Şartlara haiz seçmen listesinde ismi varsa bizim buradan gönderdiğimiz oy pusulası zarfı oradaki seçmene sandık kurulu tarafından mühürle birlikte veriliyor. Vatandaş sandığa giderek oyunu tercihini kullanıyor. Vatandaşa verilen zarf ve oy pusulaları filigranlı YSK tarafından özel olarak üretilen evraklardır. Kaldırdığınızda YSK'nın ismini arkasında görebilirsiniz.

"OY PUSULALARI SAHTE DEĞİLDİR"

Akşamdan beri tartışmaya konu olan geçersiz olduğu ileri sürülen oy pusulaları ve zarfları YSK tarafından üretilen gerçek doğru sahte olmayan oy pusulası ve zarflarıdır. Sandık kurullarında siyasi partilerin temsilcileri görev yapmaktadır onların yapmış oldukları hata nedeniyle YSK olarak vatandaşın anayasal hakkını kullanması gerektiğine karar verdik. Gerçek vatandaş kendisine verilen YSK tarafından imal ettirilen sahte olmayan oy pusularını geçerlik bir şekilde sandığa atmıştır. Oy pusulaları sahte değildir.''