Ysk Başkanı Güven: "Yüksek Seçim Kurulu, Sandık Kurulu Tarafından Mühürlenmemiş, Yani Siyasi...

YSK Başkanı Güven: "Yüksek Seçim Kurulu, sandık kurulu tarafından mühürlenmemiş, yani siyasi partili üyeler tarafından mühürlenmemiş oy pusulası ve oy zarflarının geçerli olduğuna ilişkin kararı ilk kez almamıştır.

Ysk Başkanı Güven:

YSK Başkanı Güven: "Yüksek Seçim Kurulu, sandık kurulu tarafından mühürlenmemiş, yani siyasi partili üyeler tarafından mühürlenmemiş oy pusulası ve oy zarflarının geçerli olduğuna ilişkin kararı ilk kez almamıştır. "

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Yüksek Seçim Kurulu, Ysk, Sandık, Oy Pusulası