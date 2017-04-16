Ysk Başkanı Güven: "Yüksek Seçim Kurulu, Sandık Kurulu Tarafından Mühürlenmemiş, Yani Siyasi...
YSK Başkanı Güven: "Yüksek Seçim Kurulu, sandık kurulu tarafından mühürlenmemiş, yani siyasi partili üyeler tarafından mühürlenmemiş oy pusulası ve oy zarflarının geçerli olduğuna ilişkin kararı ilk kez almamıştır.
YSK Başkanı Güven: "Yüksek Seçim Kurulu, sandık kurulu tarafından mühürlenmemiş, yani siyasi partili üyeler tarafından mühürlenmemiş oy pusulası ve oy zarflarının geçerli olduğuna ilişkin kararı ilk kez almamıştır. "