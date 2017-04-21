Ysk Başkanı Güven - Ysk'nın Halk Oylamasının Iptali Başvurularını Reddetmesi
- YSK Başkanı Sadi Güven'in binaya girerken konuşması ANKARA - Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven'e, YSK binasına gelişinde, halk oylamasının iptaline ilişkin başvurularının reddine yönelik kararın gerekçesinin ne zaman açıklanacağı soruldu.
- YSK Başkanı Sadi Güven'in binaya girerken konuşması ANKARA - Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven'e, YSK binasına gelişinde, halk oylamasının iptaline ilişkin başvurularının reddine yönelik kararın gerekçesinin ne zaman açıklanacağı soruldu.
Sadi Güven, gazetecilerin sorularına "Bir iki gün içinde" yanıtını verdi.