Ysk Başkanı Güven: "Saat 23.00 İtibarıyla Açılan Sandıklardaki Seçmen Sayısının 56 Milyon 147 Bin...

YSK Başkanı Güven: "Saat 23.00 itibarıyla açılan sandıklardaki seçmen sayısının 56 milyon 147 bin 506 olduğu, sisteme girilmeyen toplam 594 bin 76 seçmenin olduğu, 'evet' oyları toplamının 24 milyon 763 bin 516 olduğu, 'hayır' oyları toplamının da 23 milyon 511 bin 155 olduğu anlaşılmıştır. Bu sonuca göre halk oylamasında 'evet' çıkmıştır."