Ysk Başkanı Güven: "Oy Pusulaları ve Zarfları Filigranlı Olup Kurul Tarafından Özel Olarak...

YSK başkanı Sadi Güven, 16 Nisan Halk oylaması sonucuna ilişkin basın toplantısı düzenledi.



YSK Başkanı Güven: "Seçimlerde kullanılan oy pusulaları ve zarfları filigranlı olup kurul tarafından özel olarak üretilmektedir. Sandık kurulları, seçim başlamadan önce teslim aldığı oy pusulası ve zarflarını seçim sabahı sayıp tutanağa bağlamakta, seçim bittikten sonra sayıma geçilmeden önce oy pusulası, zarf sayısı ile oy kullanan seçmen sayısının sağlamasını yapmaktadır."