Ysk Başkanı Güven Kesin Sonuçları Açıkladı

YSK Başkanı Sadi Güven, "16 Nisan 2017 Pazar günü yapılan halk oylaması sonucu geçerli oyların yarısından çoğunun 25 milyon 157 bin 463 'evet' oyu, yüzde 51.41 olarak gerçekleştiği, anayasa değişikliğinin Türk milleti adına kabul edilmiş olduğu Kurulumuzca ilan edilmiştir" dedi. YSK, 16 Nisan referandumunun kesin sonuçlarını açıkladı. Seçim sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulunan YSK Başkanı Sadi Güven, 16 Nisan 2017 Pazar günü yapılan Anayasa değişikliği halk oylaması sonuçları ile ilgili İl Seçim Kurulları tarafından yurt içi seçim çevrelerinden gelen sonuçlara göre düzenlenerek gönderilen birleştirme tutanakları, Ankara İl Seçim Kurulundan gelen yurt dışı sandık sonuçları ile gümrük kapılarından gelen sandık sonuçlarına göre düzenlenen birleştirme tutanaklarının kurullarına ulaştırıldığını ve itiraz süreçlerinin tamamlandığını gördüklerini ve Anayasa değişikliği halk oylaması kesin sonuçlarının tespitine karar verildiğini bildirerek, "Böylece 16 Nisan 2017 Pazar günü yapılan Anayasa değişikliği halk oylaması sonuçlanmıştır. Yurt dışında 57 ülke ve 120 temsilcilikte ve yurt içinde halk oylaması gerçekleştirilmiştir. Seçim akşamı oy verme süresinin bitiminden sonra şu ana kadar sayım döküm işlemleri tamamlanan sandıkların sonuç bilgileri, sayım döküm cetveli, sandık sonuç tutanakları, il ve ilçe birleştirme tutanakları yurt dışı dahil Seçim Bilişim Sistemi (SEÇSİS) aracılığıyla seçime katılan ve talepte bulunan siyasi partilere eş zamanlı olarak gönderilmiştir" ifadelerini kullandı.



"SEÇİM SONUÇLARI SİYASİ PARTİLERİN BİLİŞİM UZMANLARI TARAFINDAN YSK'DA CANLI TAKİP EDİLDİ"



Siyasi partilerin bilişim uzmanları tarafından seçim sonuçlarının YSK'dan canlı takip edildiğini kaydeden Güven, "Halk oylamasında yurt içinde 167 bin 69 sandıkta Adalet ve Kalkınma Partisi'nden 166 bin 211, Cumhuriyet Halk Partisi'nden 157 bin 314, Milliyetçi Hareket Partisi'nden 133 bin 67, Halkların Demokratik Partisi'nden 63 bin 890, Saadet Partisi'nden 56 bin 241, Vatan Partisi'nden 6 bin 70, Büyük Birlik Partisi'nden 7 bin 439, Hür Dava Partisi'nden 819, Bağımsız Türkiye Partisi'nden 401 olmak üzere toplamda 591 bin 452 kişi; yurt dışında ise 3 bin 210 sandıkta Adalet ve Kalkınma Partisi'nden 3 bin 178, Cumhuriyet Halk Partisi'nden 3 bin 181, Milliyetçi Hareket Partisi'nden 2 bin 912 olmak üzere 9 bin 271 kişi siyasi partili üye olarak bildirilmiştir" diye konuştu.



"ŞU ANDAN İTİBAREN TÜM VATANDAŞLARIMIZ, SONUÇ TUTANAKLARINI ISLAK İMZALI OLARAK İNTERNET SAYFAMIZDAN GÖREBİLECEKLERDİR"



Tüm seçmenlerin seçim sonuçlarını internet üzerinden ıslak imzalı bir şekilde görebileceklerinin altını çizen Güven, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Şu andan itibaren tüm vatandaşlarımız kendi oy kullandıkları sandıklar olmak üzere tüm yurt içi ve yurt dışı sandık sonuçları olmak üzere ve sonuç tutanaklarını ıslak imzalı olarak internet sayfamızdan görebileceklerdir. Ayrıca sayım döküm cetvelini, birleştirme tutanağını da görme imkanı sağlanmıştır. YSK olarak e-posta adreslerine ve cep telefonlarına seçmen sorgulama sayfamızı kaydeden vatandaşlarımıza seçim süreçleri hakkında bilgilendirme yapılmıştır. Bu kapsamda yurt içinde 4 milyon 199 bin 272 seçmene SMS ile yurt içi ve yurt dışı 2 milyon 598 bin 359 seçmene ise elektronik posta ile bilgilendirme yapılmıştır."



Yurt içi seçim çevrelerinden gelen birleştirme tutanaklarını ve Ankara İl Seçim Kurulundan gelen yurt dışı sandık sonuçlarıyla gümrük kapılarından gelen sandık sonuçları esas alınarak düzenlenen birleştirme tutanaklarına dair bilgileri paylaşan Güven, "Yurt içi halk oylaması sonucu kayıtlı seçmen sayısı 55 milyon 319 bin 252, oy kullanan seçmen sayısı 48 milyon 374 bin 576, geçerli oy sayısı 47 milyon 528 bin 949, geçersiz oy sayısı 845 bin 627, seçime katılma oranı yüzde 87.45. Yurt dışı sandıkları halk oylaması sonucu kayıtlı seçmen sayısı 2 milyon 972 bin 676, oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 325 bin 682, geçerli oy sayısı 1 milyon 309 bin 821, geçersiz oy sayısı 15 bin 861, seçime katılma oranı yüzde 44.60. Gümrük kapıları halk oylaması sonucu oy kullanan seçmen sayısı 98 bin 597, geçerli oy sayısı 97 bin 834, geçersiz oy sayısı 763, seçime katılma oranı yüzde 3.32" şeklinde konuştu.



"GEÇERLİ OYLARIN YARISINDAN ÖOĞUNUN 'EVET' OYU OLARAK GERÇEKLEŞTİĞİ, ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNİN TÜRK MİLLETİ ADINA KABUL EDİLMİŞ OLDUĞU KURULUMUZCA İLAN EDİLMİŞTİR"



Güven, kesin sonuçlara ilişkin bilgileri aktardığı konuşmasında, "Yurt içi, gümrük kapısı ve yurt dışı sandıkları halk oylaması sonucu sandık seçmen listesinde kayıtlı olanların sayısı 58 milyon 291 bin 898, halk oylamasına katılanların sayısı 49 milyon 798 bin 855, halk oylamasına katılma oranı yüzde 85.43. Geçerli oyların toplamı 48 milyon 936 bin 604, geçersiz oyların toplamı 862 bin 251, 'evet' oyu verenlerin sayısı 25 milyon 157 bin 463, 'evet' oyu verenlerin oranı yüzde 51.41, 'hayır' oyu verenlerin sayısı 23 milyon 779 bin 141, 'hayır' oyu verenlerin oranı yüzde 48.59 olarak gerçekleşmiştir. Bu sonuçlara göre 21.01.2017 tarihli ve 6761 sayılı Kanun ile Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın bazı maddelerinde yapılan değişikliklerin 3376 sayılı anayasa değişikliklerinin halk oylamasına sunulması şeklindeki kanun hükümlerince 16 Nisan 2017 Pazar günü yapılan halk oylaması sonucu geçerli oyların yarısından çoğunun 25 milyon 157 bin 463 'evet' oyu, yüzde 51.41 olarak gerçekleştiği, anayasa değişikliğinin Türk milleti adına kabul edilmiş olduğu Kurulumuzca ilan edilmiştir" dedi. Güven, CHP'nin 16 Nisan halk oylamasının iptaline ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) gitmesinin sorulması üzerine, "Herkes her yere başvurabilir" ifadelerini kullandı.



(Caner Ünver - Goncagül Özcan/İHA)