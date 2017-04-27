Ysk Başkanı Güven Evet Yüzde 51,41 Hayır Yüzde 48,59 Oy Aldı

Ysk Başkanı Güven Evet yüzde 51,41 Hayır yüzde 48,59 oy aldı (AKTÜEL)(Tür: Ankara)

Ysk Başkanı Güven Evet yüzde 51,41 Hayır yüzde 48,59 oy aldı (AKTÜEL)

(Tür: Ankara)

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