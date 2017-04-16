Ysk Başkanı Güven: "Evet" Mühürleri de Geçerli

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde "tercih" yerine kullanılan "evet" mühürlerine ilişkin, "O oyların da geçerli kabul edilmesine karar verdik" dedi. YSK Başkanı Sadi Güven, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bazı sandıklarda "tercih" mührünün yerine "evet" yazılı mührün kullanılmasına ilişkin, "O oyların da geçerli kabul edilmesine karar verdik. Oy pusulalarının arkasına basılması gereken YSK mühürlerinin ön tarafa basılmasına ilişkin olarak da, pusulaların geçerli olmasına karar verdik" ifadelerini kullandı.



(UĞUR KAN YÜKSEK / İHA)