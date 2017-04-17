Ysk Başkanı Güven'den 'Sahte Oy Pusulası' Açıklaması

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, "Geçersiz oy olduğu ileri sürülen oy pusulaları ve zarfları YSK tarafından üretilen gerçek, doğru, sahte olmayan zarflar ve oy pusulalarıdır" dedi.



YSK Başkanı Güven, kurum önünde yaptığı basın açıklamalarında sahte oy pusulası iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Güven, halk oylamasına katılma hakkının bir anayasal hak olarak düzenlendiğini, bu doğrultuda da seçmen listelerini hazırladıklarını kaydetti. Öncelikle sandığa giden vatandaşın isminin listede olup olmadığına bakıldığını vurgulayan Güven, "Seçmen listesinde ismi varsa bizim buradan gönderdiğimiz oy pusulası oradaki seçmene mühürle birlikte veriliyor. Vatandaş sandığa giderek oyunu, tercihini kullanıyor. Vatandaşa verilen zarf ve oy pusulaları filigramlı, YSK tarafından özel olarak üretilen evraklardır. Paralardaki gibi kaldırdığınızda YSK'nın yazısını görebilirsiniz. Akşamdan beri tartışmaya neden olan, geçersiz oy olduğu ileri sürülen oy pusulaları ve zarfları YSK tarafından üretilen gerçek, doğru, sahte olmayan zarflar ve oy pusulalarıdır. Zaten sahte olan oy pusulası ve zarf geçerli değildir. Yasa koyucu filigramlı olarak üretilen bu oy pusulası ve zarfların yanında ikinci bir tedbir almış ve orada bulunan sandık kurulu üyelerinin mühür basmak suretiyle ikinci kez bunu garanti altına almak istemiştir" diye konuştu.



"Vatandaş sahte olmayan oy pusulasını sandığa atmıştır"



Güven, sandık kurullarında siyasi partilerin temsilcilerinin görev yaptığını hatırlatarak, "Onların yapmış oldukları bir hata, ihmal veya kasıt nedeniyle biz YSK olarak vatandaşın anayasal hakkını kullanması gerektiğini, onun iradesinin sandığa yansımasına karar verdik. Oy kullanma hakkına sahip olan vatandaş kendisine verilen, YSK tarafından imal ettirilen, sahte olmayan oy pusulasını geçerli bir şekilde mühürleme suretiyle sandığa atmıştır. Sadece sandık kurullarındaki çalışanların bizim bilgi vermemize, seçim günü sabah telefonlarına mesaj göndermemize rağmen ihmalen veya bilerek bu şekildeki eksiklikleri vatandaşların oy kullanma yolunda engel olarak değerlendirmedik. Bu bizim ilk kez yaptığımız bir işlem değildir. Bizden önceki dönemlerde de aynı konularda, oyların sahte olmadığı veya olduğu ispat edilmediği sürece YSK'nın ürettiği oylar bu şeklide kullanıldığında geçerli olduğu yolunda çok sayıda kararlar vardır" şeklinde konuştu.



"Biz bu kararı sandıklar açılmaya başladığında, sonuçlar sisteme girilmeden yani kimsenin kafasına bir şey takılmadan, 'evet' veya 'hayır' lehine veya aleyhine bu şekildeki oy pusulası olup olmadığı belirlenmeden karar verdik" diyen Güven şunları kaydetti:



"Sonra karar verseydik belki tartışma olurdu. Ancak biz sandıklar açılmaya başladığında, böyle bir sıkıntı doğduğunda, anayasal hakkını kullanan vatandaşın kendisinden kaynaklanmayan, sandığın başındaki kişilerden kaynaklanan bir hatadan dolayı hakkını zayi etmemek adına karar aldık. Biz kamuoyuna da açıkladık. Herkes biliyor, siyasi parti temsilcileri de görüyor.



Sisteme tek bir oy girilmeden, siyasi partilerle paylaşılmadan bu kararı aldık. Bu kararın da arkasına herhangi bir anlam yüklemek doğru değildir. Bu tamamen vatandaşın siyasi iradesinin sandığa yansıması önündeki sandık kurullarının yapmış olduğu hata nedeniyle oluşan engeli kaldırmaktır. Sonuçların hayırlı olmasını diliyorum. 11-12 gün sonra kesin sonuçları bildireceğiz. Gerçek oy, gerçek seçmen, gerçek mühür, bu şekilde basıldığı sağlıklı bir şekilde kullanılan oyları geçerli saydık."



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