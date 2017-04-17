Dha ANKARA - YSK Başkanı Güven'den 'mühürsüz pusula' açıklaması Gerçek, sahte olmayan oy pusulası ve zarflardır



ŞU ANDA KAÇ TANE BÖYLE OY VAR, BİLMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL



YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, anayasa değişikliği referandum unda kullanılan mühürsüz oy pusulalarıyla ilgili Akşamdan beri tartışmaya konu olan, geçersiz olduğu ileri sürülen oy pusulaları ve zarfları; YSK tarafından imal ettirilen, gerçek, doğru, sahte olmayan oy pusulası ve zarflardır. Sahte olan oy pusulası ve zarf, zaten geçerli değildir. Sisteme tek bir oy girilmeden, siyasi partilerle paylaşılmadan bu kararı aldık. Şu anda ne bizim ne siyasi partilerin kaç tane böyle oy var, onu bilmemiz mümkün değil dedi.



YSK Başkanı Sadi Güven, Ankara'da basın mensuplarının anayasa değişikliği halk oylamasına ilişkin sorularını yanıtladı. Geçerli sayılan mühürsüz oy pusulalarının sayısının belli olup olmadığı sorulan Güven, Oy verme ve halk oylamasına katılma hakkı Anayasa'nın 67'nci maddesinde düzenlenmiş, kanunda öngörülen şartlara haiz olan her vatandaşın kullanabileceği bir haktır. Biz bu doğrultuda seçmen listelerini hazırladık. Köylü Ahmet Ağa, esnaf Mehmet Ağa, siyasetçi Mehmet Bey, kim sandığın başına gittiğinde önce bu listede ismi olup olmadığına bakılıyor. Seçmen listesinde ismi varsa bizim buradan gönderdiğimiz oy pusulası, oy zarfı oradaki seçmene sandık kurulu tarafından mühürle birlikte veriliyor. Vatandaş, sandığa giderek, tercihini istediği bir yere usulüne uygun olarak vurmak suretiyle sandığın içine atıyor. Bu şekilde vatandaşın kendi üzerine düşen sorumluluğu sona eriyor diye konuştu.



SAHTE OLAN OY PUSULASI VE ZARF ZATEN GEÇERLİ DEĞİL



Halk oylamasında verilen zarf ve oy pusulalarının YSK tarafından özel olarak üretilen evraklar olduğunu belirten Güven, Paralardaki gibi kaldırdığınızda YSK'nın ismini arkasında filigranlı olarak görebilirsiniz. Vatandaşa verilen, akşamdan beri tartışmaya konu olan, geçersiz olduğu ileri sürülen oy pusulaları ve zarfları; YSK tarafından imal ettirilen, gerçek, doğru, sahte olmayan oy pusulası ve zarflardır. Sahte olan oy pusulası ve zarf, zaten geçerli değildir. Kimsenin herhangi bir şüphesi yok dedi.



SANDIK KURULUNDA ÇALIŞANLAR EĞİTİMLERDE BİLGİ VERMEMİZE RAĞMEN...



Sandık kurullarında siyasi partilerin temsilcilerinin görev yaptığını hatırlatan YSK Başkanı Güven, şunları söyledi Yasa koyucu, filigranlı olarak üretilen bu oy pusulası ve zarfların yanında ikinci bir tedbir almış ve orada bulunan sandık kurulu başkanı ve üyelerinin mühür basmak suretiyle ikinci kez bunu garanti altına almak istemiştir. Sandık kurullarında bildiğiniz gibi siyasi partilerin temsilcileri görev yapmaktadır. Onların yapmış oldukları bir hata, ihmal veya kasıt nedeniyle biz YSK olarak vatandaşın anayasal hakkını kullanması gerektiğine, onun iradesinin sandığa yansıma gerektiğine karar verdik. Gerçek vatandaş, oy kullanma hakkına sahip olan vatandaş; kendisine verilen YSK tarafından imal ettirilen, sahte olmayan oy pusulasını geçerli bir şekilde usulüne uygun olarak sandığa atmıştır. Sadece orada, sandık kurulunda çalışanların bizim eğitimlerde bilgi vermemize, eğitmemize, seçim günü sabah telefonlarına mesaj göndermemize rağmen ihmalen veya bilerek, bu şekildeki eksiklikleri vatandaşın oy hakkını engelleme yolunda değerlendirmedik. Bu, ilk kez bizim bir sefer yaptığımız işlem değildir. Bizden önceki dönemlerde de aynı konularda, oyların sahte olduğu iddia edilip, ispat edilmediği sürece YSK'nın ürettiği oylar bu şekilde kullanıldığında, geçerli olduğu yolunda çok sayıda kararlar vardır



SİYASİ PARTİLERLE PAYLAŞILMADAN BU KARARI ALDIK



YSK kararının, sonuçlar sisteme girilmeden önce alındığını vurgulayan Güven, şöyle devam etti Biz, bu kararı; sandıklar açılmaya başladığında, sonuçlar sisteme girmeden yani kimsenin kafasında bir şey takılmadan 'evet' veya 'hayır' lehine ya da aleyhine bu şekildeki oy pusulası olup olmadığı belirlenmeden karar verdik. Sonra karar verseydik belki tartışmalar olurdu; 'filancanın lehine' denilebilirdi. Biz, sandıklar açılmaya başladığında böyle bir sıkıntı doğduğunda anayasal hakkını kullanan vatandaşın kendisinden kaynaklanmayan, sandığın başındaki kişilerden kaynaklanan bir hatadan dolayı hakkını zayi etmemek adına aldık. Sisteme tek bir oy girilmeden, siyasi partilerle paylaşılmadan bu kararı aldık. Bu kararın arkasına herhangi bir anlam yüklemek doğru değildir. Bu tamamen sandık kurullarının yapmış olduğu hata nedeniyle vatandaşın siyasi iradesinin sandığa yansıma önündeki engeli kaldırmaktır. Sonuçların hayırlı olmasını diliyorum. 11-12 gün sonra kesin sonuçları bileceğiz



KAÇ TANE BÖYLE OY VAR, BİLMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL



Şu anda, tartışmalara neden kaç tane oy pusulası olduğunun bilinmediğini kaydeden YSK Başkanı Güven, Biz, şu anda itibariyle bin midir, 5 bin midir, 10 bin midir, 20 bin midir; gerçekten bilmiyoruz. Bunlar itiraz üzerine yeniden geldiğinde, gelir mi, gelmez mi; onu da bilmiyorum. Bir bakılır. Şu anda ne bizim ne siyasi partilerin kaç tane böyle oy var, onu bilmemiz mümkün değil. Gerçek oy, gerçek seçmen, gerçek mühür, sağlıklı şekilde kullanılan oy. Biz, bu oyları geçerli saydık. Bu kararımız doğrultusunda il ve ilçe seçim kurulları sonuçları değerlendirmek zorundadır dedi.