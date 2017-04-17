Ysk Başkanı Güven'den 16 Nisan Halkoylaması Hakkında Açıklama

YSK Başkanı Güven'den 16 Nisan halkoylaması hakkında açıklama.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Yüksek Seçim Kurulu, 16 Nisan, Ysk, Açıklama