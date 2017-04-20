Ysk Başkanı Güven: "Ben Siyasi Değilim, Cevap Vermeyeceğim"

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, CHP'nin eleştirilerine ilişkin, "Ben siyasi değilim, hakimim. Cevap vermeyeceğim" dedi.



YSK Başkanı Sadi Güven, referandumun iptali başvurularının reddedilmesi üzerine CHP tarafından kurul hakkında yapılan eleştirilerle ilgili, "Ben siyasi değilim, hakimim. Cevap vermeyeceğim" şeklinde konuştu. - ANKARA