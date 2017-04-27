Ysk Başkanı Güven: 'Anayasa Değişikliğinin Türk Milleti Adına Kabul Edildiği Kurulumuzca...

- YSK Başkanı Sadi Güven'in açıklamaları ANKARA - YSK, 16 Nisan 2017 Pazar günü yapılan anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasının kesin sonuçlarını açıkladı. Buna göre, 25 milyon 157 bin 463 seçmen "evet", 23 milyon 779 bin 141 seçmen "hayır" oyu kullandı. YSK Başkanı Sadi Güven, açıklamalarda bulundu.